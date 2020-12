Weihnachten im Lockdown light: 10 Personen pro Feier erlaubt

Der Lockdown light inkl. Ausgangsbeschränkung gilt noch bis 6. Jänner, für Weihnachts- und Silvesterfeiern soll es aber Ausnahmen geben. Alle Informationen zu den Regelungen für Weihnachten und Silvester.

Während des Lockdown light der ab 7. Dezember wieder in Kraft treten wird, gelten auch wieder Ausgangsbeschränkungen. Tagsüber (6 bis 20 Uhr) sind Treffen von zwei Haushalten mit jeweils mehreren Personen gestattet. Konkret dürfen sich maximal sechs Erwachsene (plus sechs Kinder) treffen.

Zehn Personen dürfen gemeinsam Weihnachten und Silvester feiern

Eine Ausnahmen gibt es für die Feiertage: Am 24., 25., 26. und 31. Dezember ist es möglich, dass sich insgesamt zehn Personen treffen - und das unabhängig von der damit verbundenen Anzahl der Haushalte. Damit werden Familienfeiern im etwas erweiteren Kreis möglich (bei den zehn Personen sind die Kinder allerdings schon inkludiert). Auch gilt in diesen Fällen die nächtliche Ausgangssperre nicht, man kann also auch nach 20 Uhr weiterfeiern.