Wega-Einsatz beendete Silvesterparty: Polizist und zwei Feiernde verletzt

In Wien-Brigittenau musste eine Silvesterparty durch einen Wega-Einsatz beendet werden. Zuvor waren Partygäste auf Polizisten losgegangen.

Neun Teilnehmer einer Silvesterparty in Wien-Brigittenau haben am Freitag durch ihr aggressives Verhalten einen Einsatz der Beamten der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) ausgelöst, vier Partygäste wurden im Zuge der Amtshandlungen dann auch festgenommen. Die Polizei setzte in der Wohnung in der Salzachstraße Teleskopschlagstock und Pfefferspray ein, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ein Polizist und zwei Feiernde wurden verletzt.