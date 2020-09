Waves-Festival heuer im "Ausweichquartier" Web

Das Waves-Festival, die im Jahr 2011 ins Leben gerufene Verbindung aus Musikfestival und Branchenmeeting, musste zu seinem zehnten Durchgang der Corona-Pandemie Tribut zollen.

Hauch von Exklusivität im Wiener WUK

Die Umsetzung des in der Realität stattfindenden Teils des ins Web verlegten Festivals geriet so zu einer eher spröden Angelegenheit. Unter normalen Umständen wäre im WUK wohl auch nicht Melissa Naschenweng zu hören gewesen, so aber war die Siegerin des gestrigen Amadeus Awards im Bereich "Schlager/Volksmusik" und ihr Song "I steh auf Bergbauernbuam" ebenfalls Teil des Programms, denn die Live-Übertragung des wegen Corona ebenfalls adaptierten Events war Teil des Programms von 20.00 bis 22.30 Uhr.

Eine geschlossene Veranstaltung in der Halle, in die sich wohl ein halbes Dutzend Waves-VIPSs verirrt hatte, rundete den Gesamteindruck ab, dass man ohne das Wissen, dass hier ein Festival eröffnet wurde, dies eher nicht sofort bemerkt hätte. Immerhin blieb trotzdem Platz für einen Hauch von Exklusivität. Doch das Festival war ja in Wirklichkeit auch gar nicht da, sondern ins Internet ausgewichen, wo anstatt von Live-Konzerten zuvor aufgenommene Live-Videos zum Streaming bereit standen. 350 Personen wären zwar an den drei Festivaltagen jeweils vor Ort erlaubt, das Problem der möglichen Überfüllung war aber gestern Donnerstag nicht vorhanden - von der war man so weit entfernt, wie von der sonst gewohnten Festival-Stimmung.