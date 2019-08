Was ist die Lösung? Virale Mathe-Aufgabe spaltet das Netz

Ein Mathe-Rätsel entfacht seit kurzem heftige Diskussionen auf Twitter. Auf den ersten Blick wirkt die Aufgabe ganz einfach. Doch die Nutzer rätseln, was das Zeug hält.

Immer wieder versetzen scheinbare einfache Matheaufgaben das Internet in Aufruhr. So auch diese Gleichung:

Spoiler-Alarm: Das ist die Lösung des Mathe-Rästels

Die Lösung ist dabei einfach, wenn man weiß, wie man vorgehen muss. Zunächst wird wie gewohnt die Klammer aufgelöst. Damit bleibt die Gleichung 8 ÷ 2(4). Wenn kein Operatorzeichen zwischen zwei Ziffern steht, wird von einer Multiplikation ausgegangen, also 8 ÷ 2 × 4 = ?. Und da Division und Multiplikation in der Rechenfolge gleichwertig sind, wird einfach von links nach rechts gerechnet. Die richtige Antwort ist also 16.