Warten auf Obduktionsergebnis nach Leichenfund in Wien-Margareten

Ein 46-jähriger Mann wurde am Mittwoch in einer Wohnung in Wien-Margareten tot aufgefunden, die genaue Todesursache ist noch unklar. Das Obduktionsergebnis steht noch aus.

Im Fall eines 46-Jährigen, der in der Nacht auf Mittwoch in der Zweitwohnung eines Bekannten in Wien-Margareten tot aufgefunden wurde, war das Obduktionsergebnis am Donnerstagvormittag noch ausständig. Dieses liege noch nicht vor, hieß es auf APA-Nachfrage bei der Wiener Polizei.

46-Jähriger lat tot in Wiener Wohnung: Obduktion noch ausständig

Die Leiche hatte Würgespuren am Hals sowie einen Schnitt an einem Finger auf, Fremdverschulden sei nicht auszuschließen, hatte es am Vortag geheißen. Das Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.

Der 53-jährige Besitzer der Wohnung hatte seinem Bekannten bereits in der Nacht auf 14. November Unterschlupf gewährt. Dienstagabend wollte er nach dem Rechten sehen, konnte jedoch die unversperrte Türe nicht öffnen, da der Schlüssel innen steckte. Zudem reagierte der 46-Jährige weder auf das Klopfen an der Wohnungstüre, noch auf Anrufe. Daraufhin verständigte der Wohnungsbesitzer die Polizei, die die Türe von der Feuerwehr öffnen ließ. Der 46-Jährige lag leblos im Bett, der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Wohnungstüre wies keine Einbruchsspuren auf, der 53-Jährige war nicht verdächtig.