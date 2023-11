46-Jähriger tot in Wiener Wohnung gefunden

Ein 46-jähriger Mann wurde am Dienstag tot in einer Wiener Wohnung gefunden, nachdem ein Bekannter vergeblich versucht hatte, Zugang zur Wohnung zu bekommen. Die genaue Todesursache ist noch unklar und die Polizei schließt Fremdverschulden nicht aus.

Ein 53-jähriger Mann ließ einen Bekannten (46) in seiner Zweitwohnung in Wien-Margareten übernachten. Als er am 14. November gegen 23.45 Uhr nach dem Rechten schauen wollte, gelang es ihm nicht, die Wohnung aufzuschließen. Der 46-Jährige reagierte weder auf Anrufe noch auf das Klopfen gegen die Wohnungstüre. Es wurde die Polizei alarmiert.