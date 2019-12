Warten auf das Christkind in Wien 2019: Kinder beschäftigen am 24. Dezember

Niemals rücken die Zeiger der Uhr so langsam voran wie am 24. Dezember, wenn Groß und vor allem Klein hart auf das Christkind warten. VIENNA.at hat Event-Tipps, um Kindern in Wien die Wartezeit zu verkürzen.

Ablenkung lautet das große Zauberwort, wenn am 24. Dezember 2019 gespannt auf den Abend und damit das Christkind gewartet wird. Diese findet man am besten außerhalb der eigenen vier Wände. Glücklicherweise hat man in Wien jede Menge Möglichkeiten, mit dem Nachwuchs noch ein paar unvergessliche Stunden zu verbringen, die wie im Fluge vergehen - und dann ist die heiß ersehnte Bescherung umso schneller da.

Mit Tieren auf das Christkind warten

Die meisten Kinder lieben Tiere - also warum nicht auch am 24. Dezember Tiergarten oder Aquarium besuchen, um ihnen die Wartezeit zu versüßen?

Mit Elefanten, Pinguinen und Koalas auf das Christkind warten - das ermöglicht der Wiener Tiergarten Schönbrunn im Rahmen eines Sonderprogrammes am 24. Dezember. Von 9.00 bis 16.00 Uhr wird dort ein besinnliches Weihnachtsprogramm geboten. Bei den Fütterungen der Mähnenrobben, Pinguine und Co. wird der Weihnachtstag schon ab dem Vormittag aufregend. In der Kreativwerkstatt in der ORANG.erie stimmt weihnachtliches Basteln bereits auf den Heiligen Abend ein und lässt die Zeit wie im Flug vergehen.



Auch das Haus des Meeres in Wien kann am 24. Dezember besucht werden. Neben den regulären Attraktionen wartet an diesem Tag hier um 15:00 Uhr noch eine Piranhafütterung, bei der man sich selbst davon überzeugen kann, dass diese Tiere nicht, wie so oft propagiert, blutrünstig oder angriffslustig sind. Wer es historischer mag, ist vielleicht an der Führung zum Thema "Erinnern im Innern" interessiert, die auch am 24. Dezember um 11:00 sowie um 16:00 Uhr im Flakturm Museum im Haus des Meeres stattfindet.

Kino und Theater: Von der Eiskönigin bis zum gestiefelten Kater

Mit einem Kinobesuch mit der ganzen Familie kann man nichts falsch machen, wenn man das lange Warten auf das Christkind am Heiligen Abend verkürzen möchte. 2019 stehen zur Weihnachtszeit wieder einige sehr nette Filme auf dem Programm, die beste Unterhaltung für Groß und Klein versprechen.

Alle Jahre wieder kommt pünktlich zu Weihnachten ein Disney-Film in die heimischen Kinos – und 2019 bildet da keine Ausnahme. "Die Eiskönigin 2", das lang erwartete, abenteuerliche Sequel um die Schwestern Elsa und Anna und den tollpatschigen Schneemann Olaf anzusehen, ist bestimmt der Herzenswunsch vieler kleiner Kinobesucher.

Eine Alternative dazu wäre unter anderem der italienische Kinderfilm "Unsere Lehrerin, die Weihnachtshexe", in dem Christkind, Weihnachtsmann und Co. Konkurrenz von ungewöhnlicher Seite bekommen - und eine Gruppe Kinder ihre ungewöhnliche Lehrerin aus den Fängen eines Entführers retten muss.

Zu den weiteren Kino-Höhepunkten für Kinder, die weniger direkt mit Weihnachten zu tun haben, zählen heuer etwa “Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz ” sowie "Latte Igel und der magische Wasserstein" - auch hierbei werden kurzweilige Stunden vor der großen Leinwand geboten. Zum kompletten aktuellen Kinoprogramm geht es hier.

Auch ein Theaterbesuch ist ideal geeignet, um Kindern die Wartezeit am 24. Dezember 2019 zu versüßen. Im Kindertheater im Dschungel Wien stehen diesmal zwei Vorstellungen von “Der gestiefelte Kater” auf dem Programm – um 11:00 Uhr und um 14:30 Uhr.

Kinder beschäftigen: Am 24. Dezember ins Museum gehen

Vorfreude aufs Christkind kann auch heuer wieder im Technischen Museum Wien zelebriert werden, das schon seit vielen Jahren am 24. Dezember traditionelle und beliebte Highlights bietet. Heuer wartet dort von 9:00 bis 15:00 Uhr ein abwechslungsreiches Weihnachtsprogramm in dessen Zentrum der "Weihnachtsexpress" steht, der heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Kleine und große Eisenbahn-Fans, Lokführerinnen und Zugspezialisten können mit der dampfbetriebenen Weihnachtsbahn ihre Runden durch die Mittelhalle des Technischen Museums drehen. Wer sich vorab anmeldet, darf auch sonst jede Menge Action vor dem Fest erleben: Bei Hochspannungsvorführungen funkt, klingt und blitzt es und im Schaubergwerk sehen Kids, wie im 19. Jahrhundert Steinkohle gewonnen wurde. In der Musikinstrumente-Abteilung lautet unterdessen das Motto “Kling, Glöckchen kling”. Mehr zum gesamten Weihnachtsprogramm im Technischen Museum lesen Sie hier.

Aber auch das Naturhistorische Museum ist am 24. Dezember 2019 einen Besuch wert – gibt es doch ab 10:00 Uhr über den ganzen Tag verteilt im Halbstundentakt ein spannendes Spezialprogramm. Dabei wird spannenden Fragen nachgegangen wie etwa “Braunbär, Maus und Murmeltier – Was machen Tiere im Winter?” (am 24. Dezember 2019 zwei Führungen um 10:00 und 12:30 Uhr). Astronomen präsentieren im Digitalen Planetarium im Rahmen einer Live-Show Infos rund um den Stern von Bethlehem. Und beim “Weihnachtsmikrotheater” sind winzige Mikroorganismen und andere Naturobjekte live in Großprojektion zu erleben. Weitere Infos dazu sind hier zu finden.

Das Kunsthistorische Museum in Wien hat am Vormittag des 24. Dezember 2019 ebenfalls ein Kinderprogramm zu bieten – nebst kindgerechtem Kulturgenuss steht hier kreatives Schaffen in der Weihnachtswerkstatt auf dem Programm. Nach einer Führung in der Gemäldegalerie können Kinder im Atelier noch etwas Weihnachtliches basteln.

Da zu Weihnachten auch das achttägige jüdische Lichterfest "Chanukka" gefeiert wird, werden im Jüdischen Museum Wien 2019 die beiden Feste kreativ miteinander verbunden - dort heißt es "Wir feiern Weihnukka!" Neben wunderschönen Chanukka-Leuchtern aus aller Welt dürfen sich die jungen BesucherInnen auch auf ein Dreidl-Casino freuen. Auch das Basteln von witziger Deko für beide Feste sowie die Chanukka-Geschichte stehen auf dem Programm. Den festlichen Abschluss der Veranstaltung bildet das gemeinsame Entzünden der Chanukka-Kerzen.

Mit einer Bus-Fahrt aufs Christkind einstimmen

Wer mit seinen Kindern vor der Bescherung auf Entdeckungsreise durch Wien gehen möchte, der kann auch 2019 mit dem Bus zum Christkind fahren. Bei dieser seit Jahren stattfindenden Aktion der Wiener Wirtschaftskammer und Austria Guides geht es vom Haupteingang der Minoritenkirche zur Busabfahrtsstelle beim Burgtheater.

In einer rund 40-minütigen Rundfahrt mit einem Reisebus gibt es dann nicht nur interessante Details zu Wiens Sehenswürdigkeiten, sondern auch Geschichten rund um das Weihnachtsfest zu erleben. Die lustige Fahrt geht zum Wiener Westbahnhof, wo bereits das Christkind mit einem Geschenksackerl wartet. Weiters gibt es Bastelstationen, ein brennendes Friedenslicht und vieles mehr. Alle Infos zu dieser Aktion, für die man sich rechtzeitig anmelden sollte, finden Sie hier.

Letzte Chance zum Besuch am Wiener Weihnachtsmarkt

Vielleicht haben auch Sie und Ihre Lieben das Problem, es in der hektischen Vorweihnachtszeit auf einen bestimmten Weihnachtsmarkt nicht mehr geschafft zu haben? Am 24. Dezember 2019 haben Sie vielfach die letzte Möglichkeit dazu, einen der zahlreichen Wiener Weihnachtsmärkte zu besuchen, die den letzten Tag geöffnet haben – etwa den Adventmarkt vor der Kirche Mariahilf oder den Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark. Viele andere der Wiener Christkindlmärkte haben 2019 nur bis zum Stefanitag geöffnet und sind ebenfalls einen letzten Besuch wert. Alle Infos und Öffnungszeiten dazu finden Sie auf unserer Weihnachtsmärkte-Map.

Viele weitere Infos rund um das Thema Weihnachten in Wien finden Sie in unserem VIENNA.at-Special.

VIENNA.at wünscht allen großen und kleinen Leserinnen und Lesern ein kurzweiliges Warten auf das Christkind in Wien!