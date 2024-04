Warnung von Babler bei SPÖ-Festakt am Wochenende

Die SPÖ hat am Wochenende mit einer Festveranstaltung in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) den 150. Jahrestag ihrer Gründung gefeiert.

In der burgenländischen Gemeinde, in der am 5. und 6. April 1874 Vertreter der Arbeitervereine zu einer Delegiertenkonferenz zusammentrafen und ein erstes Parteiprogramm erarbeiteten, warnte Parteichef Andreas Babler am Samstag vor einer "autoritären Wende" in Österreich und Europa. Er plädierte für Zusammenhalt: "Wir müssen diese Demokratie schützen."