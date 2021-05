Walk-In bei Corona-Teststraße in Schönbrunn gesperrt

Von 30. Mai bis 2. Juni ist der Walk-In-Betrieb in der Teststraße Schönbrunn vorübergehend gesperrt. Grund dafür ist laut Stadt Wien eine Veranstaltung.

In der Walk-In-Testraße im Wiener Schloss Schönbrunn können von 30. Mai bis 2. Juni keine Termine gebucht werden, wie die Stadt Wien am Samstag via Facebook-Posting mitteilte. Ab 3. Juni ist die Teststraße wieder regulär in Betrieb.