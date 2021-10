Waldbrand im Rax-Gebiet: Große Sorge wegen Wind

Den Einsatzkräften, die den Waldbrand im Rax-Gebiet bekämpfen, bereitet der für Donnerstag prognostizierte Wind große Sorgen. Ein Überspringen der Flammen auf die Rax müsse unbedingt verhindert werden.

Bei dem riesigen Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) bereitet den Einsatzkräften nun starker Wind große Sorge, der für morgen, Donnerstag, prognostiziert ist. Ein Überspringen der Flammen auf die Rax gelte es unbedingt zu verhindern, sagte Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando zur APA.

Waldbrand in Reichenau: Wasserwerfer werden vorbereitet

Es würden nunmehr Großtanklöschfahrzeuge mit Wasserwerfern in Stellung gebracht, kündigte der Sprecher am Mittwoch in der Früh an. Der Wald soll feucht gehalten werden. 300 Feuerwehrleute seien wieder aufgeboten. Auch Hubschrauber des Bundesheeres und der Polizei werden bei den Löscharbeiten neuerlich zum Einsatz kommen.