Wahlumfragen: ÖVP stapelt vor der Wien-Wahl tief

ÖVP-Wahlforscher Franz Sommer sieht seine Partei bei der Wien-Wahl bei 15 bis 16 Prozent - und nicht wie bei anderen Umfragen bei 20 Prozent. Sommer erwartet die SPÖ als klaren Wahlsieger, hält aber eine Absolute als extrem unwahrscheinlich.

Zwei Wochen vor der Wiener Gemeinderatswahl ist die ÖVP bemüht, die Erwartungen gering zu halten. Der für die Partei tätige Meinungsforscher Franz Sommer stellte die Stadt-Türkisen bei einem Hintergrundgespräch mit Klubchef August Wöginger und Generalsekretär Axel Melchior als überbewertet dar. Er sieht die ÖVP in Wien eher bei 15 als den von bisherigen Umfragen ausgewiesenen 20 Prozent. An die von der ÖVP zuletzt in den Raum gestellte Absolute der SPÖ glaubt er aber nicht.

ÖVP will Erwartungen dämpfen

Die ÖVP ist seit Wochen bemüht, die durch gute Umfragen geweckten Erwartungen an die Wahl am 11. Oktober zu dämpfen. So hat Kanzler Sebastian Kurz Ende August "über 15 Prozent" als Wahlziel ausgegeben. Sommer verweist nun auf eine beim ÖVP-nahen Institut "Demox Research" in Auftrag gegebene Umfrage, die die Wiener ÖVP aktuell bei 15 bis 16 Prozent sieht. Nach ihrem Negativrekord 2015 (9,24 Prozent) werde die ÖVP "natürlich etliche Prozentpunkte zulegen", so Sommer. Aber die in anderen Umfragen ausgewiesenen 20 Prozent und mehr würden ihn "extrem wundern": "Ich glaube eher in Richtung 15 Prozent als in Richtung 20 Prozent."