Wahlprogramme im Detail: Thema Mieten und Wohnen

Alle Parteien sind sich vor der Nationalratswahl einig: Wohnen soll billiger werden. Das sind die Vorschläge in den Wahlprogrammen.

ÖVP: Die Volkspartei hat ihr Wahlprogramm noch nicht öffentlich gemacht, in ihrem Parteiprogramm forciert die Schaffung von Wohneigentum insbesondere für junge Menschen. Die Eigentumsbildung soll durch Steuer- und Abgabensenkungen unterstützt werden. Der Soziale Wohnbau soll in erster Linie sozial bedürftigen Menschen vorbehalten sein.

Vom Universalmietrecht bis zum Wohnungseigentum

SPÖ: Für die SPÖ ist leistbares Wohnen ein zentrales Wahlkampfthemen. Sie setzt dabei auf billige Mieten statt Eigentum und verspricht die Streichung der zehnprozentigen Mehrwertsteuer auf Mieten. Sie will zudem den gemeinnützigen Wohnbausektor und den sozialen Wohnbau stärken sowie ein bundesweites Mietrecht für alle (Universalmietrecht) mit Mietpreisobergrenzen einführen. Eine Privatisierung von Gemeindewohnungen lehnt die SPÖ strikt ab. Für Haus- und Wohnungseigentümer schwebt den Sozialdemokraten ein Wohnbonus von maximal 500 Euro pro Jahr im Rahmen der Steuererklärung vor. Dieser ist negativsteuerfähig, gilt also auch für jene, die weniger als 1.200 Euro brutto verdienen. Wer mehr als 7.000 Euro pro Monat verdient, geht aber leer aus.

Einkommensmonitoring im sozialen Wohnbau

NEOS: Die NEOS wollen ein Einkommensmonitoring im sozialen Wohnbau: Steigt das Einkommen, steigt die Miete. Diese Anpassung funktioniert bei jeweils entsprechendem Nachweis natürlich auch in die Gegenrichtung. Zu erwartende Mehreinnahmen würden zweckgewidmet die Reinvestition in neue Wohnbauprojekte und fällige Sanierungen ermöglichen. Eine weitere wichtige Maßnahme wäre nach Meinung der Pinken die Einschränkung von Eintrittsrechten, um das Phänomen des so genannten "Mietadels" zu unterbinden. Der Eintritt in bestehende (oft sehr alte und günstige) Mietverträge soll nur Partnern und unterhaltsberechtigten Kindern erlaubt sein.