Wahlprogramme im Detail: Thema Sicherheit

In den Wahlprogrammen der Parteien spielt das Thema Sicherheit nicht die größte Rollem dennoch gehört dieses Thema zu den zentralen Bedürfnissen der zur Wahl aufgerufenen Bürger. Die Programme zur Nationalratswahl im Detail.

Nationalratswahl 2019: Thema Sicherheit in den Wahlprogrammen

"Das österreichische Bundesheer braucht es eine ordentliche finanzielle Ausstattung und eine klare Aufgabenteilung zwischen äußeren, inneren und zivilen Sicherheitsaufgaben. Damit das Bundesheer seine Aufgabe erfüllen kann, braucht es unter anderem Investitionen in die militärischen Nachrichtendienste, in Aufklärung und Cyber-Defence, in eine militärisch effektive und wirtschaftlich effiziente Luftraumüberwachung und in die Beschaffung adäquater Ausrüstung und moderner Fahrzeuge", schreibt die SPÖ in ihrem Programm. Darüber hinaus verspricht sie Investitionen in den Katastrophenschutz.