Wahlkampfkosten: Was passiert bei Überschreitung?

Am Dienstag ist der "Stichtag" für die Nationalratswahl. Ab dem Tag gilt die Wahlkampfkosten-Obergrenze von sieben Millionen Euro pro Partei. Bei der letzten Wahl waren drei Parteien über diesem Limit.

Strafe zwischen 15 und 150 Prozent

Die Mindeststrafe bei Überschreitung liegt bei 15 Prozent und steigt gestaffelt an. Wer die Kostengrenze um mehr als die Hälfte überzieht (also ab 10,5 Mio. Euro), zahlt eine Strafe von 150 Prozent dieses Überziehungsbetrages. Zuvor lag die Geldstrafe zwischen zehn bis maximal 25 Prozent des Überziehungsbetrages. Außerdem haben SPÖ, FPÖ und JETZT mit ihrer Verschärfung des Parteiengesetzes die zuletzt auf 7,14 Mio. Euro inflationsangepasste Kostengrenze wieder auf 7,0 Mio. Euro gesenkt.

Begrenzung erst ab dem "Stichtag"

Begrenzt werden allerdings wie bisher nur die Wahlkampfausgaben in den letzten 82 Tagen vor der Wahl - also zwischen dem "Stichtag" am 9. Juli und dem Wahltag am 29. September. Im letzten Nationalratswahlkampf 2017 hatten vor allem ÖVP und FPÖ die Grenzen regelrecht gesprengt, die SPÖ leicht überschritten. Die FPÖ meldete nach der Wahl Ausgaben von 10,7 Mio. Euro, die ÖVP gab mit knapp 13 Mio. Euro fast doppelt so viel wie erlaubt aus. Die SPÖ lag mit 7,4 Mio. Euro knapp über der Grenze.