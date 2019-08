Am Neustifter Kirtag wollen die Parteien Wahlkampf betreiben.

Wahlkampf auch am Neustifter Kirtag in Wien

In sechs Wochen wird in Österreich erneut gewählt. Anlässlich dazu sind bereits jetzt die Parteien in den Wahlkampf gestartet und nutzen den Neustifter Kirtag zum Stimmenfang.

Auch im heurigen Jahr ist der Neustifter Kirtag wieder gut besucht. Die Veranstalter können sich auf bis zu 100.000 Besucher freuen. Dieses Mal wird das Event auch für den Wahlkampfauftakt zur NR-Wahl 2019 genutzt.