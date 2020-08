wahlkabine.at startet Wahl-Hilfe zur Wien-Wahl 2020

Wer vor der Wien-Wahl 2020 nicht weiß, wen er wählen soll, der kann auf wahlkabine.at vorbeischauen. Durch einen Fragebogen werden dort die Parteien ermittelt, die am besten zur eigenen Ansicht passen. Dieses Mal sind auch vier neue Listen auf wahlkabine.at dabei.

Österreichs beliebteste Politik-Orientierungshilfe ist zurück: Zur Wien-Wahl 2020 hat wahlkabine.at wieder die Positionen der Parteien zu 25 ausgewählten Sachfragen gesammelt. Ab Montag, den 31. August, können UserInnen ihre eigenen Ansichten mit den Positionen aller neun Parteien vergleichen, die in ganz Wien am Stimmzettel stehen. Damit ist das Tool sechs Wochen vor dem Wahltermin am 11. Oktober online und unterstützt WählerInnen eine informierte Wahlentscheidung zu treffen.