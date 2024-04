Wahlbeteiligung bei EU-Wahl 2024 könnte deutlich steigen

Die Wahlbeteiligung bei den EU-Wahlen im Juni könnte höher sein als bei den vorherigen Wahlen im Jahr 2019. Dies legt zumindest eine Eurobarometer-Umfrage nahe, die am Mittwoch im Auftrag des Europäischen Parlaments veröffentlicht wurde.

Wahlbeteiligung bei EU-Wahl: Keine großen Unterschiede bei Altersgruppen

In Österreich lassen sich zudem keine großen Unterschiede mit Blick auf die Altersgruppen oder die politische Einstellung beobachten. Die über 55-jährigen gaben mit 72 Prozent am häufigsten an, wahrscheinlich wählen zu gehen, allerdings lag der niedrigste Wert (Gruppe der 25-39-jährigen) bei 66 Prozent.

Große Generationen-Unterschiede bei wichtigesten Wahlkampfthemen für EU-Wahl

EU in Österreich mit schlechtem Image

Das Bild der EU in der Bevölkerung ist in Österreich nach wie vor eher negativ. Nur 36 Prozent der Befragten gaben an, ein sehr oder ziemlich positives Bild der EU zu haben; 25 Prozent haben demnach sogar ein sehr oder eher negatives Bild. In der gesamten Union ist der Anteil an positiven Antworten mit 47 Prozent (negativ: 17 Prozent) wesentlich höher. Nur in Tschechien ist das Image der EU schlechter als in Österreich. Ähnlich schlecht ist es in Frankreich. Ganz anders blicken hingegen die Portugiesen, Iren oder Schweden auf die EU: Hier gaben jeweils mehr als zwei Drittel der Menschen an, ein positives Bild der EU zu haben.