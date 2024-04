EU-Wahl 2024: So viele Wahlberechtigte gibt es in Österreich

Das Innenministerium verkündete am Montag die vorläufige Daten über die Anzahl der Wahlberechtigten für die Europawahl in Österreich.

EU-Wahl 2024: Weniger Wahlberechtigte als 2019

Die höchste Anzahl an Stimmberechtigten findet sich mit etwa 1,3 Millionen in Niederösterreich. Im Vergleich zur Europawahl im Jahr 2019 zeigen die vorläufigen Zahlen einen Rückgang der Stimmberechtigten um 45.012 Personen, was einem Rückgang von 0,7 Prozent entspricht. Bei den im Ausland lebenden Österreichern wurde ein leichter Rückgang der Stimmberechtigten um 0,1 Prozent verzeichnet, während die Anzahl der stimmberechtigten EU-Bürger um 16,6 Prozent zunahm. Die abschließende Anzahl der Stimmberechtigten wird am zweiten Tag vor dem Wahltermin, dem 7. Juni, bekannt gegeben.