Wahl-Duell: Blümel sprach über Nepps Corona-Hilfen

Am gestrigen TV-Wahl-Duell sprach ÖVP-Spitzenkandidat Blümel über die Nepps Coronahilfen. Laut der ÖVP seien dies schließlich bekannte Fakten.

Im am gestrigen Donnerstagabend erfolgten ORF-Wahl-Duell hat der Wiener ÖVP-Chef und Finanzminister Gernot Blümel dem Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp Fakten aus dessen Unternehmertum vorgehalten - nämlich, dass Nepps Familienunternehmen, ein Papierfachhandel, Corona-Beihilfen beantragt und erhalten habe, sowie 21 Mitarbeiter in Kurzarbeit gewesen seien. Heute stellte die ÖVP gegenüber der APA klar, dass Blümel bereits öffentlich bekannte Fakten wiederholt habe.

Blümel sprach über Coronahilfen für Nepps Familienunternehmen

Blümel betonte in diesem Zusammenhang: "Wir freuen uns über jeden einzelnen Unternehmer, dem die Staatshilfen dabei helfen, besser durch die Krise zu kommen und Arbeitsplätze zu sichern. Die Hilfen kommen an und wirken - insbesondere auch in Wien. Auch wenn es manchen nicht in die Wahlkampf-Geschichte passt. Zu poltern, dass angeblich keine Hilfen ankommen, diese gleichzeitig in Anspruch nehmen, das in Diskussionen auf Nachfrage zugeben und sich darüber dann wieder beschweren, ist jedenfalls unehrlich und unanständig."