Währing - Silvia Nossek im Interview: "Geniale Mischung aus Stadt und lokalem Zusammenhalt"

Im Zuge der Wien-Wahl 2020 bat VIENNA.at die Bezirksvorsteher zum Interview. Silvia Nossek, Bezirkschefin von Währing (Grüne), sprach über die Herausforderungen im Bezirk, was den Bezirk so besonders macht und welche Ziele sie in einer möglichen weiteren Legislaturperiode verfolgt.

Silvia Nossek ist seit 2015 Bezirksvorsteherin in Wien-Währing. VIENNA.at bat die Bezirkschefin im Zuge der Wien-Wahl zum Gespräch und wollte genaueres über die Besonderheiten des Bezirks, Herausforderungen während der Coronakrise und Ziele für die Wien-Wahl 2020 wissen.

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Wien-Währing) im Interview

2015 lösten die Grünen in Wien-Währing die SPÖ ab. Die größte Herausforderung damals war das Parkpickerl. Bestehende Herausforderungen gibt es auch nach wie vor in der Klimapolitik, der Bezirk solle "klimafit" werden. Bisher sei jedoch bereits einiges in diese Richtung gelungen.

Wien-Währing zeichnet sich unter anderem durch die Lage aus. "Es ist eine geniale Mischung aus Urbanität und gleichzeitg lokalem Zusammenhalt", so Nossek.

Interview mit Silvia Nossek: Ziele für die Wien-Wahl

Ziele für die kommende Legislatur bestehen vor allem in der klimafreundlichen Mobilität. Unter anderem sollen Radwege ausgebaut werden, Schulwege sicherer gemacht werden und für Senioren sollen immer mal wieder Bankerl bereitstehen.

Wie es um die Zusammenarbeit mit anderen Bezirken steht und welche Herausforderungen während der Coronakrise aufgetaucht sind, werden im Interview im Video thematisiert.

Das ganze Gespräch könnt ihr auch in unserem Wien-Wahl-Podcast nachhören: