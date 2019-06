Währing: Info-Abend zur Gestaltung des Johann-Nepomuk-Vogl-Platzes

Am 18. Juni findet am Johann-Nepomuk-Vogl-Platz in Wien-Währing eine Info-Veranstaltung zur Umgestaltung des Platzes statt. Mehr dazu hier.

Währings Bezirksvorsteherin Silvia Nossek lädt am Dienstag, dem 18. Juni, zu einer Infoveranstaltung auf den Johann-Nepomuk-Vogl-Platz ein, bei der sie die Bürger über die Neugestaltung des Platzes informiert.

Ein Planungsbüro hat einen Vorschlag zur Gestaltung des Platzes erarbeitet, der auch Anregungen und Ideen von Markstandlern, interessierten Anrainern sowie im Umfeld ansässigen Betrieben und Organisationen berücksichtigt. Diesen Vorschlag präsentiert Nossek am 18. Juni von 18.00 bis 20.00 Uhr.