Vortanzen für den Juristenball beim Elmayer in Wien

In den ehrwürdigen Räumen der Tanzschule Elmayer in Wien herrschte reges Treiben, als das Ballkomitee des Juristenballs am Wochenende zum Vortanzen lud.

Vanessa Nesslinger vom Juristenverband begrüßte die Paare und die Jury in der Tanzschule Elmayer in Wien, wo zunächst der wunderschöne Haarschmuck des heurigen Jahres für die Jungdamen vorgestellt wurde.

Edler Aufputz für den Juristenball 2020

Die brasilianisch-österreichische Designerin Niely Hoetsch hatte ihn ganz im Stile des Juristenball-Mottos „Die goldenen Zwanziger“ designt und produziert und Coiffeurin Carola Staudacher die wunderschöne Aufsteckfrisur dazu kreiert, die auch die Jungdamen des Eröffnungskomitees tragen werden.

Katharina Schiffl

Die jungen Damen und Herren hatten ihre Walzerschritte geübt und waren bereit, sich der Jury zu stellen. Diese bestand aus KS Ildikò Raimondli, Alexander Scheuwimmer, Präsident des Juristenverbandes, Niely Hoetsch, Thomas Schäfer-Elmayer, Marika Lichter, Reinhard Hohenegger und Vanessa Nesslinger und war mit den Leistungen der jungen Leute mehr als zufrieden. Unter den Debütantinnen sah man auch Musikgenie und Komponistin Alma Deutscher, die ebenfalls den Ball eröffnen wird.

Ballprobe für den Juristenball ein voller Erfolg

Es folgte sogleich die erste Ballprobe. Bei der Eröffnung werden in diesem Jahr die Polonaise „La Militaire“ in A-Dur von Frédéric Chopin, die „Fächerpolonaise“ von C. M. Ziehrer und das dem Motto gerechte Stück "The Entertainer“ von Scott Joplin aus dem Film „Der Clou“ getanzt. Mit den berühmten Worten „Alles Walzer“ und dem „Dynamiden Walzer“ von Josef Strauss ist der Ball dann eröffnet.