Vorregistrierung für Kinderimpfung in NÖ

Derzeit wird in Niederösterreich die Corona-Schutzimpfung für Fünf- bis Elfjährige vorbereitet. Entscheidungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA sowie des Nationalen Impfgremiums (NIG) werden zwar abgewartet, bereits ab Mittwoch startet aber die Möglichkeit einer Vorregistrierung.

Zulassung für Kinder-Impfung fehlt noch

Die Zulassung der EMA für das Vakzin von BioNTech/Pfizer für Kinder von fünf bis elf Jahren wird von den Landespolitikern für nächste Woche erwartet. Eine Empfehlung des NIG dürfte wenig später erfolgen. Die Vorbereitungen für die Immunisierung seien jedenfalls angelaufen, wurde in einer Aussendung betont. "Hier werden sowohl die Kinderärzte und weitere niedergelassene Ärzte eingebunden, aber auch in den Landesimpfzentren werden Vorkehrungen getroffen, um eine erweiterte Betreuung der Eltern oder Erziehungsberechtigte zu gewährleisten."

Vorregistrierung für Corona-Impfung für Kinder in NÖ

"Wir kennen keine Kinderkrankheit, die so belastend wie die Covid-Erkrankung ist", betonte Karl Zwiauer, Facharzt für Kinder und Jugendheilkunde. Die Covid-Impfung bei Kindern und Jugendlichen sei weltweit bereits millionenfach verabreicht worden. Es werde davon ausgegangen, dass die Immunisierung auch bei jüngeren Kindern sicher sei. "Keine der herkömmlichen und derzeit durch Impfungen bekämpfbaren Kindererkrankungen hat eine so große Krankheitslast wie die SARS-CoV2-Infektion ."

80 Prozent der impfbaren Bevölkerung in Niederösterreich gegen Corona geimpft

Bei der Impfquote wurde am Dienstag die 80-Prozent-Marke übersprungen - bezogen auf die impfbare Bevölkerung und die erste Injektion. Exakt 190.973 Niederösterreicherinnen und Niederösterreich erhielten bereits die dritte Dosis, was laut Pernkopf und Königsberger-Ludwig im Bundesländervergleich den Höchstwert bedeutet.

Verabreicht werden Injektionen in Niederösterreich weiterhin in mehr als 500 Ordinationen, den aktuell neun Landesimpfzentren, in Einkaufszentren und im Rahmen regionaler Pop-up-Impfaktionen von Gemeinden oder Organisationen. Hinzu kommen die sechs Impfbusse, in denen bisher rund 100.000 Stiche gezählt wurden.