"Vorläufige Einigung" nach Streiks in Hollywood

Eine "vorläufige Einigung" zwischen der Gewerkschaft der Drehbuchautoren und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA hat es nach fast fünf Monaten Streik in Hollywood gegeben.

Dabei handle es sich um eine grundsätzliche Übereinkunft, die nun aber noch final abgestimmt werden müsse, teilte die Writers Guild of America (WGA) in Los Angeles mit.

"Vorläufige Einigung" zwischen US-Drehbuchautoren und Studios

Dem folgt demnach ein weiteres Prozedere bis zum Vertragsabschluss, an dessen Ende eine Ratifizierungabstimmung der Mitglieder steht. Nach WGA-Angaben könnten die Vorstandsgremien der beiden Gewerkschaften Ost und West in einem für Dienstag geplanten Treffen ihre Zustimmungen zu dem ausformulierten Papier geben. Dann könnten sie ebenfalls darüber abstimmen, die Arbeitsbeschränkungen aufzuheben und den Streik zu beenden, auch wenn das Votum der Mitglieder dann noch laufe.

Hollywoods Schreiber traten Anfang Mai in den Ausstand

Hollywoods Schreiber waren Anfang Mai in den Ausstand getreten. "Wir können mit großem Stolz sagen, dass diese Einigung außergewöhnlich ist - mit bedeutenden Gewinnen und Sicherungsmaßnahmen für Autoren in jedem Sektor unserer Mitgliedschaft", hieß es von der WGA. Details könnten allerdings noch nicht mitgeteilt werden.

Niemand fange ohne Erlaubnis der Gewerkschaft wieder an zu arbeiten

Disney-Chef Iger und David Zaslav von Warner Bros. bei Verhandlungen

Mehrere Tage lang saßen WGA-Vertreter und Vertreter des Dachverbands der Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers/AMPTP) zuvor am Verhandlungstisch - erstmals seit vielen Wochen. An den Gesprächen hätten unter anderem Disney-Chef Bob Iger und Konzernchef David Zaslav vom Medienriesen Warner Bros. Discovery teilgenommen, hieß es.