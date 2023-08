Hollywood-Streik sorgt für Verschiebung der Emmys

Die Emmy-Verleihung findet wegen des Hollywood-Streiks erst im Jänner 2024 statt. Die Fernsehpreisgala hätte eigentlich im September stattfinden sollen.

"Wir freuen uns mitzuteilen, dass die 75. Emmy Awards jetzt am Montag, den 15. Jänner 2024, ausgestrahlt werden", verkündete ein Sprecher des Fernsehnetzwerks Fox, das die Vergabe des US-Fernsehpreises übertragen wird, am Donnerstag. Eigentlich hätten die mit dem Oscar vergleichbaren Preise für Fernsehproduktionen am 18. September vergeben werden sollen.

Hollywood-Schauspieler und -Drehbuchautoren streiken

In Hollywood streiken derzeit aber sowohl die Schauspieler als auch die Drehbuchautoren. Fernsehstars hätten der Emmy-Gala in Los Angeles deswegen fernbleiben müssen. Medienberichten zufolge drängte Fox deswegen darauf, die Vergabe der Preise zu verschieben. Die Verleihung der Emmy Awards war zum letzten Mal im Jahr 2001 wegen der Terroranschläge auf das World-Trade-Center in New York verschoben worden.