Hollywood-Streik: Steven Spielberg und Cate Capshaw spenden 1,5 Millionen

Steven Spielberg und seine Frau Kate Capshaw helfen im laufenden Hollywood-Streik mit einer Millionenspende aus.

Hollywoodstar Steven Spielberg (76, "Schindlers Liste", "West Side Story") und seine Frau Kate Capshaw (69) haben mit ihrer "Großzügigkeit" so vielen Mitarbeitern in der Film- und Fernsehindustrie während des Arbeitsausstands geholfen, teilten die gemeinnützige Organisation "Entertainment Community Fund" und eine Stiftung der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA am Montag (Ortszeit) mit.