Hollywood-Streik: Ehren-Oscars werden erst 2024 vergeben

Die "Governors Awards"-Gala geht laut der Oscar-Akademie im Jänner 2024 über die Bühne.

Die US-Schauspielerin Angela Bassett (65) und die amerikanische Komiker-Legende Mel Brooks (97) müssen sich länger gedulden, um ihren Ehren-Oscar in Empfang zu nehmen. Die zunächst für den 18. November geplante "Governors Awards"-Gala wird nun erst am 9. Jänner 2024 in Los Angeles stattfinden, wie die Oscar-Akademie am Mittwoch (Ortszeit) bekannt gab.

Auch Emmy-Gala verschoben

Der anhaltende Streik von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA hatte zuvor schon zum Aufschub der Emmy-Gala geführt. Die wichtigen Fernsehpreise - ursprünglich für September angesetzt - werden erst am 15. Jänner 2024 verliehen.

Im Juni waren die diesjährigen Ehren-Oscar-Empfänger verkündet worden. Neben Bassett ("Tina - What's Love Got To Do With It?") und Brooks ("Der wilde wilde Westen") wird auch die Filmeditorin Carol Littleton (81, "E.T. - Der Außerirdische") mit dem "Honorary Award" geehrt. Michelle Satter vom Sundance Institute soll für ihr Engagement um den Independent-Film den Jean-Hersholt-Preis erhalten.