Vorerst keine fahrerlosen E-Busse in Wien geplant

Nach drei Jahren wurde der Testbetrieb der autonomen E-Busse in der Seestadt Aspern beendet. Die Bilanz der Wiener Linien fällt dabei "durchwachsen" aus.

Drei Jahre lang wurden die beiden autonome E-Busse in der Seestadt Aspern getestet. Nun ist die fahrerlose Fahrt zu Ende. Das unter anderem aus den Wiener Linien, dem Kuratorium für Verkehrssicherheit oder dem Austrian Institute of Technology bestehende Konsortium wird das Gefährt nicht mehr weiter betreiben. Die Bilanz fällt durchwachsen aus, hieß es in einer Aussendung.