Vorerst keine AstraZeneca-Impfungen im Burgenland

Im Burgenland wird in den kommenden zwei Wochen vorerst nicht mehr mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft. Dabei handelt es sich jedoch nicht um einen Impf-Stopp, sondern der Impfplan sehe das so vor.

Im Burgenland setzt man in den kommenden zwei Wochen auf Biontech/Pfizer und Moderna, bestätigte ein Sprecher von Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Dienstag gegenüber der APA einen Bericht des ORF Burgenland.

Burgenland impft für zwei Wochen nicht mehr mit AstraZeneca

Plötzlicher Anstieg bei Sieben-Tages-Inzidenz in Eisenstadt

Unterdessen hat Eisenstadt am Dienstagnachmittag laut dem AGES-Dashboard plötzlich eine Sieben-Tages-Inzidenz von 580 aufgewiesen. Erklärt wird dies vom Koordinationsstab mit einer Datenbereinigung. 354 positive Fälle seien im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) in den vergangenen drei bis vier Wochen fälschlicherweise Wien zugeordnet worden, was nun korrigiert worden sei, sagte eine Sprecherin zur APA. Die Inzidenz sei dadurch in allen burgenländischen Bezirken gestiegen.