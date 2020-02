Vorarlberger ÖVP: "Wir verurteilen die Transporte aufs Schärfste"

"Wir verurteilen Verbringungen von Vorarlberger Kälbern in den Libanon und die Art der dortigen Behandlung der Tiere aufs Schärfste", sagt VP-Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein. Der zudem klar stellt, dass der Kälbertransport in den Libanon weder Veterinären noch dem Landwirt bekannt war.

Nach heftiger Kritik der Grünen, von SPÖ oder FPÖ hat nun auch die Vorarlberger ÖVP Stellung zur Kälbertransport-Causa von Vorarlberg in den Libanon genommen. VP-Landwirtschaftssprecher Bernhard Feuerstein stellt am Mittwoch in einer Aussendung für die Volkspartei klar: „Wir verurteilen Verbringungen von Kälbern in den Libanon und die Art der dortigen Behandlung der Tiere aufs Tiefste!"