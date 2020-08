Vor Länderkampf: Drei Coronafälle in Österreichs Judo-Team

Der Österreichische Judo-Verband meldet drei positive Corona-Fälle. Der Länderkampf gegen Deutschland am kommenden Donnerstag soll aber stattfinden.

Im Judo-Nationalteam sind in der Vorbereitung auf den ersten Bewerb nach der langen Corona-Pause drei positive Tests auf das Covid-19-Virus aufgetreten. Das gab der Österreichische Judo-Verband (ÖJV) am Freitag bekannt. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen seien umgehend isoliert worden. Der Länderkampf am kommenden Donnerstag gegen Deutschland im Wiener ORF-Zentrum soll trotzdem stattfinden.