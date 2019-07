Vor Auflösung: Wiener GKK kriegt noch neuen Obmann

Die Wiener Gebietskrankenkasse erhält ein halbes Jahr vor ihrer Auflösung mit Alois Bachmeier noch einen neuen Obmann. Er wird mit der laufenden Zusammenlegung der Kassen beauftragt.

Alois Bachmeier wurde zum Nachfolger von Ingrid Reischl gewählt, die in der vergangenen Woche Leitende Sekretärin des ÖGB geworden war. Die laufende Zusammenlegung der Kassen nannte Bachmeier in einer Aussendung als größte Herausforderung seiner Arbeit.

Aus Gebietskrankenkassen wird ÖGK

Die derzeitige Struktur der Krankenkassen wird ab dem kommenden Jahr Geschichte sein, werden die neun Gebietskrankenkassen doch in der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) aufgehen. "Die Kosten, die diese Fusion verursacht, werden zunehmend sichtbar", kommentierte der neue Kurzzeit-Obmann der WGKK diese Maßnahme der türkis-blauen Regierung. "Dieses Geld müsste eigentlich in die Versorgung der Menschen investiert werden."

Bachmeier ist gelernter Koch und seit 2004 in unterschiedlichen Funktionen in der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) tätig. Im Jahr 2010 übernahm er die Aufgabe des stellvertretenden Vorsitzenden der Kontrollversammlung der WGKK. Er will in den kommenden sechs Monaten "wichtige Errungenschaften der solidarischen Krankenversicherung" nachhaltig festigen.