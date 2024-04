VOLT verlost Karten für Auftritt von Taylor Swift in Wien

Die Partei Volt beschreitet vor der EU-Wahl einen etwas außergewöhnlichen Weg. Nach einer Elefanten-Aktion im März in Wien wurde am Dienstag eine Verlosung von Karten für ein Taylor-Swift-Konzert angekündigt.

Kreativität kann man ihnen wohl nicht absprechen. Im März gab es noch einen aufblasbaren Elefanten in der Bundeshauptstadt, nun wechselt man vom Tierreich in die Musik. "Mit einer ungewöhnlichen Methode möchte sich die paneuropäische Partei Volt für den Stimmzettel bei der heurigen EU-Wahl qualifizieren", gestand man sich in einer Aussendung selbst ein, dass es sich um keinen üblichen Schritt handelt. Sie verlose unter allen an sie eingesendeten und gültigen Unterstützungserklärungen einmal zwei der begehrten Tickets zum Taylor Swift-Konzert am 10.08.2024 im Ernst-Happel-Stadion in Wien, so die Partei. "Alle Kuverts, die äußerlich mit dem Kennwort 'Taylor' gekennzeichnet sind, nehmen an der Verlosung teil. Der/die Gewinner*in wird von Volt über die angegebene Adresse kontaktiert", hieß es.