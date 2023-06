US-Sängerin Taylor Swift gibt im August Konzert in Wien

Am 9. August 2024 gibt die US-Sängerin Taylor Swift ein Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Taylor Swift kommt im Rahmen ihrer "The Eras"-Tour nach Österreich. Der Vorverkauf für die Tickets startet am 11. Juli. Bei oeticket ist bereits eine Vorverkaufs-Registrierung möglich. Swift hatte am Dienstag zahlreiche weitere Termine in Europa für ihre Tour angekündigt.