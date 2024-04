Vollpension in Wien: Nostalgisches Refugium für Gaumen und Herz

Die Vollpension hat uns durch ihr innovatives Konzept überzeugt - ein Café, das von Omas und Opas geführt wird, die ihre Backkünste zur Schau stellen. Die nostalgische Wohnzimmeratmosphäre gepaart mit einer Prise Turbo-Kitsch verleiht der Vollpension in Wien definitiv Wiedererkennungswert.

Über die Vollpension

Gleich um die Ecke, im beschaulichen 4. Wiener Gemeindebezirk, liegt ein Café, das wie eine gemütliche Stube nach einer Zeitreise wirkt - die Vollpension. Das charmante Refugium besticht durch ein innovatives Konzept, das nicht nur den Gaumen, sondern auch das Herz berührt. Vielleicht liegt es daran, dass es von liebenswerten Großmüttern und Großvätern geführt wird, die ihre Backkünste zur Schau stellen. Und das alles in einer Atmosphäre, die an Omas gut geheizte Stube erinnert, mit einem Hauch von Turbo-Kitsch zwischen offenen Backsteinwänden. Ihre Mission? Das Miteinander von Jung und Alt fördern und dabei leckeren Kuchen backen.

Das Angebot

Vom Konzept her ist es ein Café, aber die Vollpension ist viel mehr als das. Stellen Sie sich vor, Sie treten durch die Tür und ein Menü-Rad lädt Sie ein, Ihre Wahl zu treffen. Ob Sie eine kleine Erfrischung oder einen herzhaften Snack suchen, Sie haben die Wahl. Und das Beste daran? Zu jeder Auswahl gibt es einen bestimmten Zeitraum, in dem man sich kostenlos mit Getränken wie Kaffee, Limonade oder Wasser versorgen kann. Und dann ist da natürlich noch das Herzstück, der Kuchen. Natürlich von den Großmüttern der Region nach traditionellen Familienrezepten gebacken. Und wer will, kann in der ersten Oma-Backschule der Welt sogar von den Besten lernen. Vegan und vegetarisch? Natürlich auch! Nicht zu vergessen die Oma-Münzen, die man gegen ein Stück der leckeren Kuchen eintauschen kann.