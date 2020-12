Volkstheater startet am 9. Jänner den Audio-Walk "Black Box"

Am 9. Jänner startet das Wiener Volkstheater den Audio-Walk "Black Box". Dabei handelt es sich um einen interaktiven Spaziergang zum Hören.

Auch wenn sich die angekündigte Evaluierung der Corona-Maßnahmen und die dadurch folgenden Auswirkungen auf den Theaterbereich noch etwas in die Länge ziehen könnten, macht das Volkstheater Nägel mit Köpfen. Neo-Direktor Kay Voges, der am 8. Jänner nach der Renovierung sein Haus eröffnen will, gab am Mittwoch bekannt, den geplanten Audio-Walk "Black Box" des Kollektivs Rimini Protokoll auf jeden Fall am 9. Jänner zu starten.