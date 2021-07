Vizebürgermeister Wiederkehr für Wiener Corona-Regeln aber gegen Lobautunnel

Der Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat in einem APA-Interview unterstrichen, dass er kein Fan des Lobautunnels ist.

Wiederkehr über Zusammenarbeit zwischen NEOS und SPÖ

Die Ende 2020 beschlossene Zusammenarbeit mit der SPÖ laufe gut. Auch wenn vor allem ein Thema vorgeherrscht habe. "Es war ein Senkrechtstart von Tag eins, wir sind mitten in der Pandemie in die Regierungsverantwortung gekommen." Man habe es allerdings geschafft, auch schöne Zukunftsprojekte auf den Weg zu bringen, wie ein Wien-weites Kinder- und Jugendparlament, hielt er fest.

Wiederkehr: Problemlösung statt Disput

Einhelliger Meinung ist man jedoch nicht immer. So scheiden sich etwa bei der Nordostumfahrung die Geister. Dass diese vom Bund evaluiert wird, stößt der SPÖ sauer auf. Wiederkehr hingegen würde ein Aus des Umfahrungsringes in dieser Form begrüßen. "Wir haben als NEOS immer eine klare Position vertreten, nämlich dass wir vor allem den Tunnel ökonomisch und ökologisch nicht für die sinnvollste Variante halten." Es sei allerdings keine Wiener Entscheidung mehr, ob das Projekt realisiert werde. "Darum haben wir es auch aus den Koalitionsverhandlungen draußen gelassen."

Wiener Vizebürgermeister: Rechtssicherheit notwendig

Wiederkehr-Position zu Corona-Masken in Geschäften

Er habe weiters auch Verständnis für die Kritik der Nachtgastronomie. Immerhin handle es sich um eine der am stärksten betroffenen Branchen. "Das Infektionsrisiko in Nachtclubs ist allerdings sehr sehr hoch." Er sei dafür, lieber mit strengerem Sicherheitskonzept die Nachtclubs zu öffnen als große Cluster zu riskieren und alles schließen zu müssen. Ob er fürchte, dass Party-Hotspots wie der Karlsplatz dadurch wieder mehr gefragt sein werden? Das glaubt Wiederkehr nicht ungedingt.

Wiederkehr für gratis Corona-PCR-Tests

"Es gibt weiter eine große Nachfrage nach öffentlichem Raum, wo sich Menschen aufhalten. Das ist gut so, davon gibt es auch viel in Wien." Die Partys hätte sich aber wieder in die Klubs verlagert. Man habe zuletzt neuralgische Punkte im öffentlichen Raum etwa mit sogenannten Awarenessteams betreut. Sollte die Sperrstunde wieder kommen oder gar eine Schließung der Clubs verordnet werden, würden diese wieder eingesetzt, versprach er. Man werde die Situation aber jedenfalls beobachten - und mit der Jugendarbeit verstärkt auch am späteren Abend aktiv sein.