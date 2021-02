"Visch": NORDSEE bietet ab sofort "veganen Fisch" an

Die Restaurantkette NORDSEE bietet ab sofort auch Speisen mit "veganem Fisch", sogenannten "Visch", an. In Wien sind etwa "Visch & Chips" oder das "Backvisch-Baguette" als fleischlose Alternative erhältlich.

NORDSEE startet mit einer Produktoffensive ins neue Jahr. Ab Februar gibt es – vorerst in sechs ausgewählten NORDSEE Filialen in München, Berlin, Frankfurt a. M. und Wuppertal sowie weiteren vier in Wien – eine pflanzliche Alternative. Zukünftig werden die beiden Snack-Klassiker „Backfisch-Baguette“ und „Fish & Chips“ auch in einer schmackhaften „plant-based“ Variante als „Backvisch-Baguette“ bzw. „Visch & Chips“ angeboten. Damit ermöglicht das Bremerhavener Unternehmen seinen Kunden mehr Abwechslung auf dem Teller.