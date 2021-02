Virus-Mutationen: Neue Impfstoffe in Vorbereitung

Die ansteckenderen Varianten des Corona-Virus (B.1.1.7 und B1.351) aus Großbritannien und Südafrika schüren Sorgen, ob völlig neue Impfstoffe nötig sind. Doch während die breite Masse der Bevölkerung noch auf Impftermine für die ersten zugelassenen Impfstoffe wartet, arbeiten Wissenschafter schon an der zweiten Generation der Vakzine.

"Alle Entwickler bereiten neue Impfstoffe vor"

Curevac arbeitet an Impfstoff gegen Virus-Varianten

Für die meisten Schlagzeilen sorgte zuletzt in dieser Sache die Tübinger Biotechfirma Curevac. Während andere Hersteller wie Biontech und Moderna an Curevac vorbeizogen und die ersten erfolgreichen Zulassungen von Covid-19-Impfstoffen in der EU erhielten, befindet sich das Mittel der Tübinger erst seit Dezember in der zulassungsrelevanten letzten Studienphase. Zulassungsanträge stellte Curevac jüngst für das zweite Quartal in Aussicht.