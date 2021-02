Corona-Impfung: Diese Vakzine werden in der EU eingesetzt

Rund 2,3 Milliarden Impfdosen gegen das Coronavirus hat die EU-Kommission im Auftrag der Mitgliedstaaten bestellt. Doch Lieferengpässe bescherten einen holprigen Start der EU-weiten Impfkampagne - und brachten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Erklärungsnöte.

Biontech/Pfizer

Der neuartige mRNA-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer war am 21. Dezember als erstes in der EU zugelassen worden. Die EU-Kommission verdoppelte daraufhin ihre ursprüngliche Bestellung auf bis zu 600 Millionen Dosen. Bisher hat die EU 17,6 Millionen Dosen erhalten.

Moderna

AstraZeneca

Der Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns wurde am Freitag in der EU zugelassen. Wegen noch unzureichender Daten für die Wirkung bei Älteren empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland aber nur die Nutzung bis 64 Jahre. Auch der aktualisierte österreichische Impfplan will vorrangig 18 bis 64-Jährige damit immunisieren.