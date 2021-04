Virologe zu Öffnungen: Besonders im Indoor-Bereich "mutig"

Zum jetzigen Zeitpunkt sei die Öffnungsstrategie der Regierung mutig, besonders im Veranstaltungsbereich, da dort indoor bis zu 1.500 Besucher möglich sein sollen.

Präzisionen zum Grünen Pass nötig

Lage in Tirol besorgniserregend

Corona-Infektionen in Vorarlberg gestiegen

Der Experte verwies zudem auf die Lage in Vorarlberg, "da begannen trotz aller Maßnahmen die Zahlen deutlich zu steigen, und es wir noch ärger", so Nowotny - und die "Modellregion" zeige damit, wie es ab 19. Mai auch in Österreich sein kann, "denn Vorarlberg hat das ordentlich gemacht, so habe man bei gestiegenen Inzidenzen in den Bezirken entsprechende Maßnahmen gesetzt, etwa in Form von Ausreisetests - so etwas müsse man dann auch in ganz Österreich andenken. Und was das restliche Österreich betrifft, so werde bis zum 19. Mai ja in allen Bundesländern der Lockdown in der Light-Variante weiter geführt werden. Somit könne man davon ausgehen, dass die Zahlen auch bis 19. Mai weiter sinken. Bis dahin gelte: "Wir müssen so rasch als möglich mit den Impfungen weiter machen, auch wenn es möglich sein könnte, dass die Impfung die Fluchtmutanten begünstigt", so Nowotny - eine Alternative gibt es nicht.