VinziRast-Christbaumverkauf ab 9. Dezember in Wien-Alsergrund

Am 9. Dezember erfolgt in Wien-Alsergrund der Anpfiff für den VinziRast-Christbaumverkauf 2021.

Benefizstand in Wien-Alsergrund

VinziRast-Christbaumverkauf beginnt in Wien am 9. Dezember

"Die Weihnachtsaktion findet im Freien unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Vorschriften statt", so Vinzirast. Der Christbaumverkauf beginnt am 9. Dezember und endet am 23. Dezember, geöffnet ist von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr.