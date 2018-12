Viereinhalbjähriger stürzt in den Tod: Prozess in Wien wird fortgesetzt

Im April 2018 stürzte ein Viereinhalbjähriger Bub aus einem Fenster in Wien-Donaustadt. Der Prozess wird nun fortgesetzt und weitere Zeugen werden vernommen.

Am Landesgericht für Strafsachen wird am Mittwoch der Prozess um den Tod eines Viereinhalbjährigen fortgesetzt, der am 26. April 2018 in Wien-Donaustadt aus dem Fenster einer im siebenten Stock gelegenen Wohnung gestürzt war. Die Anklage legt dem leiblichen Vater und der Stiefmutter gröbliche Vernachlässigung zur Last.