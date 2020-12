Vier Islamlehrer nach Operation Luxor unter den Verdächtigen

Vier Islamlehrer sind im Zuge der Operation Luxor unter den Verdächtigen. Ein Lehrer ist in Wien, drei weitere in der Steiermark.

Im Zuge der Operation Luxor sind vier Islamlehrer in den Blickpunkt von Polizei und Justiz gerückt. Die Staatsanwaltschaft Graz bestätigte der APA am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des "Kurier". Unter den Lehrern sind ein Mann in Wien und drei in der Steiermark tätige Personen.