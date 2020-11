Operation "Luxor": Schlag gegen Muslimbrüder und Hamas

Bei der Operation "Luxor" - ehemals "Ramses" - gelang der Exekutive in Österreich ein empflindlicher Schlag gegen die Muslimbrüder und die Hamas. Mehr als 60 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt.

930 Polizisten sind Montagfrüh zu einer Großrazzia gegen die Muslimbruderschaft und gegen die Hamas in Österreich angetreten. Wie Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Pressekonferenz sagte, wurden im Rahmen der nunmehr "Luxor" genannten Operation mehr als 60 Hausdurchsuchungen in vier Bundesländern - Kärnten, Steiermark, Niederösterreich und Wien - durchgeführt. Dabei standen Wohnungen, Wohnhäuser, Geschäfts- und Vereinslokale im Visier der Ermittler.