Vienna Fashion Week wird 10: Österreichische Mode zur Eröffnung

Die Vienna Fashion Week feiert heuer ihr 10-jährigen Jubiläum und wird zur Eröffnung der diesjährigen Ausgabe Kreationen von 42 österreichischen Designern über den Cat Walk schreiten lassen.

Für die Organisatorinnen Elvyra Geyer, Zigi Mueller-Matyas und Maria Oberfrank sind die zehn Jahre “wie im Schnelldurchlauf verflogen”. Zum runden Geburtstag haben sie der Fashion Week.18 das Vienna Fashion Festival zur Seite gestellt, das schon am Freitag mit der Verleihung der Vienna Awards for Fashion and Lifestyle im Palais Schönburg beginnt und bis 15. September zu Veranstaltungen lädt. “Viele Designer in ganz Wien sind miteingebunden”, sagte Geyer der APA. Die Fortsetzung nächstes Jahr sei schon ausgemachte Sache.