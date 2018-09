Vienna COMIX Market feiert 25-jähriges Jubiläum in Wiener MGC-Halle

Am 7. Oktober 2018 werden beim Vienna COMIX Market in der Wiener MGC-Halle Zeichner, Nachwuchs-Stars und 140 Verkaufsstände zu sehen sein.

Heimische Illustratoren und das ASH-Team in Wien

Unter dem Motto “25 jahre Vienna COMIS – Mitten in der Comix-Szene” werden einige heimische Zeichner vor Ort sein. Lukas Kummer aus Tirol wird seinen Graphic Novel “Die Ursache” präsentieren. Madhu Einsiedler aus Wien präsentiert mit Gerald Hartwig den gemeinsamen Graphic Novel “What Highly Effective People Don’t Tell You”. Robert Maresch wird mit seiner Comicreihe “Geile Hühner” und seiner schrägen Figur “Jerry die Schabe” bei dem Jubiläum dabei sein.