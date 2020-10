Vielfalt im Fußball: Solidarität als Schwerpunkt bei Aktionswochen

Von 8. bis 25. Oktober finden die 21. Aktionswochen für Vielfalt im Fußball statt. Dabei ist das Schwerpunktthema heuer Solidarität

Die 21. Aktionswochen für Vielfalt im Fußball stehen in diesem Jahr unter dem Schwerpunktthema Solidarität. Vereine, Fans, Spieler und Betreuer sind von 8. bis 25. Oktober aufgerufen, gegen Ausgrenzung im Stadion und in der Gesellschaft einzutreten. Dies kann durch Stadionaktionen am Matchtag, Kooperationen mit sozialen Einrichtungen oder das Online-Stellen des gemeinsamen Banners sichtbar werden.