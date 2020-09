"Viele Ordinationen geschlossen": Ärtzekammer über Anschober verärgert

Rudolf Anschober wird wegen seiner Aussage über während der Corona-Pandemie geschlossene Arztpraxen scharf kritisiert. Die Ärztekammer ortet darin eine öffentliches Ausspielen von Apothekern und Ärzten.

Aussagen in einer Video-Botschaft von Gesundheitsminister Rudolf Anschober haben am Freitag für Kritik der Ärztekammer für Niederösterreich gesorgt.

Kritik an Anschober für Ausspielen von Ärzten und Apothekern

Apotheken hätten in den vergangenen Wochen und Monaten "maßgeblich das Sicherheitsgefühl" der Österreicher verbessert, die Versorgungssituation abgesichert und so zur "Stabilisierung der Gesamtsituation beigetragen", befand Anschober in einem auf Youtube publizierten Video.