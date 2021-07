Viele lassen zweite Corona-Impfung verstreichen

In der letzten Woche wurden landesweit 25.449 Impfungen durchgeführt. Damit haben 5.247.185 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten. In einzelnen Bundesländern werden allerdings viele Zweiimpfungen abgesagt.

Laut Daten des E-Impfpasses sind österreichweit somit aktuell 58,7 Prozent der Bevölkerung teilgeimpft - 4.383.514 Menschen (49,1 Prozent) sind vollimmunisiert. In Prozent ist die Zahl der Vollimmunisierten im Burgenland mit 55,6 Prozent (164.437) zweifach Geimpften am höchsten, gefolgt von Vorarlberg mit 55,1 Prozent (219.905), Niederösterreich mit 52,7 Prozent (891.208), Salzburg mit 48,9 Prozent (273.915), Kärnten mit 48,1 Prozent (270.208), Tirol mit 48 Prozent (364,812), Steiermark mit 46,4 Prozent (579.258), Wien mit 46,3 Prozent (889.110) und Oberösterreich mit 45,4 Prozent (679.083).

Zweitimpfungen in der Steiermark werden zum Problem

Die größte Differenz zwischen der Anzahl an Menschen mit lediglich einer Erstimpfung und der Zahl an Vollimmunisierten weist damit die Steiermark auf - 12,7 Prozent der Menschen haben auf einen Zweitstich verzichtet, oder warten noch auf Teil zwei der Impfung - am geringsten ist die Differenz in Vorarlberg, mit 2,3 Prozent.